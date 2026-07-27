Çin, Güney Çin Denizi'nde Batık Gemiden 47 Mürettebatı Kurtardı
Çin, elverişsiz hava koşullarında batan Vietnam gemisinden 47 mürettebatı kurtardı.
GÜNEY ÇİN DENİZİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde elverişsiz hava koşullarında seyrederken cuma gecesi batan Vietnam gemisinin 62 mürettebatından 47'sinin Çin tarafından kurtarıldığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua
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