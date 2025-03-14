Çin, Güney Çin Denizi'nde Egemenlik İddiasını Sürdürüyor

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Güney Çin Denizi'ndeki toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak için birçok seçeneğe sahip olduklarını söyledi.

Zhang cuma günkü basın toplantısında Filipinler savunma bakanının açıklamalarına yönelik yaptığı değerlendirmede Filipinler tarafını doğru yol olan anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye dönüş yapmaya çağırdı.

Zhang, "Gerçekte Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve üst geçiş özgürlüğü konusunda hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır" dedi.

Çin'in egemenliğini defalarca ihlal eden ve provokatif hareketlerde bulunan tarafın Filipinler tarafı olduğunu kaydeden Zhang, bölge dışından bazı ülkelerin de yangına körükle gittiğini vurguladı.

Zhang, Çin'in Güney Çin Denizi Adaları olarak da adlandırılan Nanhai Zhudao ve bitişik sularında tartışmasız egemenlik hakkına ve ilgili sular üzerinde yetkiye sahip olduğunu yineledi.