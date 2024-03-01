Çin, Güney Çin Denizi'ndeki meşru haklarını korumak için kararlılıkla hareket edecek - Son Dakika
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Çin, Güney Çin Denizi'ndeki meşru haklarını korumak için kararlılıkla hareket edecek

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Güney Çin Denizi'nde meşru haklarını ihlal eden ya da kışkırtıcı olan her türlü eyleme kararlılıkla karşılık vereceklerini söyledi. Zhang, Filipinler'in bölge dışından ülkelerle birlik olup Güney Çin Denizi'nde sorun çıkardığını kaydederek, bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye attığını belirtti. Çin, kendi yargı yetkisi altındaki sularda haklarının korunması ve yasaların uygulanması için faaliyetlerini sürdürecektir.

01.03.2024 13:41
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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Güney Çin Denizi'nde meşru haklarını ihlal eden ya da kışkırtıcı olan her türlü eyleme kararlılıkla karşılık vereceklerini söyledi.

Zhang, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Filipinler Sahil Güvenlik güçlerinin, devriye gezen gemilerine Çin'in Sahil Güvenlik gemilerinin "fazla yaklaştığına" ilişkin iddiaları hakkındaki soruyu yanıtlarken söz konusu açıklamayı yaptı.

Filipinler'in bölge dışından ülkelerle birlik olup Güney Çin Denizi'nde sorun çıkardığını kaydeden Zhang, bu durumun Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu ruhunu ciddi şekilde ihlal ettiğini, ayrıca bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye attığını kaydetti.

Sözcü, ABD'nin Güney Çin Denizi meselesiyle alakasının olmadığını ve bu konuda pozisyon almamaya yönelik taahhüdüne bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Zhang, Filipinler'e ait Sahil Güvenlik gemilerinin, Çin'in tartışmasız egemenliği altındaki Huangyan Dao sularına defalarca izinsiz girdiğini ve Çin tarafının tepkilerinin makul, meşru, profesyonel ve ölçülü olduğunu ifade etti.

Zhang, "Çin, kendi yargı yetkisi altındaki sularda haklarının korunması ve yasaların uygulanması için faaliyetlerini sürdürecektir" dedi.

Sözcü, Güney Çin Denizi'nin bölgedeki ülkelerin müşterek yuvası olduğunu ve Çin'in ilgili ülkelerle olan farklılıklarını diyalog ve istişare yoluyla yönetmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Güney Çin Denizi'ndeki meşru haklarını korumak için kararlılıkla hareket edecek - Son Dakika

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