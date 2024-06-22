Çin, Güney Kore, Taiwan ve ABD'den yapılan stiren ithalatına anti-damping vergisi uygulamasını uzatıyor - Son Dakika
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Çin, Güney Kore, Taiwan ve ABD'den yapılan stiren ithalatına anti-damping vergisi uygulamasını uzatıyor

Çin Ticaret Bakanlığı, Güney Kore, Taiwan bölgesi ve ABD'den yapılan stiren ithalatına yönelik anti-damping vergisi uygulamasını beş yıl süreyle uzatacağını duyurdu. Stiren, plastik ve kauçuk endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan bir kimyasal olarak biliniyor. Bakanlık, anti-damping önlemlerinin sona erdirilmesi halinde Çin anakarasındaki stiren endüstrisine zarar verebileceği sonucuna ulaştı.

22.06.2024 13:58
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BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada Güney Kore, Taiwan bölgesi ve ABD'den yapılan stiren ithalatına yönelik anti-damping vergisi uygulamasını 23 Haziran'dan itibaren beş yıl süreyle uzatacağını bildirdi.

Bakanlık, Haziran 2018'de iki ülke ve Taiwan bölgesine beş yıl süreyle anti-damping vergisi uygulama kararı aldığını duyurmuştu. Stiren ithalatına yönelik vergiler Güney Kore için yüzde 6,2 ila yüzde 7,5, Taiwan bölgesi için yüzde 3,8 ila yüzde 4,2 ve ABD için yüzde 13,7 ila yüzde 55,7 aralığında belirlenmişti.

Stiren monomer olarak da bilinen stiren, plastik ve kauçuk endüstrilerinde yaygın kullanılan bir kimyasal.

Bakanlık, Haziran 2023'te Çin anakarasındaki stiren endüstrisinden gelen bir başvuruya cevaben Güney Kore, Taiwan bölgesi ve ABD'den yapılan stiren ithalatına yönelik anti-damping önlemlerini gözden geçirmeye başladı.

Bakanlığa göre, anti-damping önlemlerinin sona erdirilmesi halinde, iki ülkeden ve Taiwan bölgesinden stiren dampinginin devam edebileceği veya yenilenebileceği, bunun ise Çin anakarasındaki stiren endüstrisine zarar verebileceği sonucuna ulaşıldı.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Güney Kore, Plastik, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Güney Kore, Taiwan ve ABD'den yapılan stiren ithalatına anti-damping vergisi uygulamasını uzatıyor - Son Dakika
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