Çin, Güney Kore ve Japonya Tarım Bakanları Toplandı

INCHEON, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Güney Kore ve Japonya tarım bakanları, Güney Kore'nin batısındaki liman kenti Incheon'da 4. üçlü toplantılarını gerçekleştirdi.

Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada 2018 yılında Çin'de düzenlenen son toplantının ardından 7 yıl sonra ilk kez gerçekleştirilen toplantıda gıda güvenliği, hayvan hastalıkları ve sürdürülebilir tarım gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Toplantı sırasında tarım sektörünün iklim krizi, bulaşıcı hastalıkların sınır ötesine geçerek yayılması ve tedarik zincirlerinin istikrarsızlığı gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydeden üç bakan, bu sorunların çözümünde bilgi paylaşımı ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Bakanlar özellikle akıllı tarım teknolojileri, yeşil ve düşük karbonlu tarım ve genç tarım uzmanlarının yetiştirilmesi gibi alanlarda tamamlayıcı işbirliğini derinleştirme konusunda uzlaştı.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Han Jun, tarımsal işbirliğini kapsamlı şekilde yeniden başlatarak daha dirençli, daha geniş kapsamlı, daha yakın bağlantı imkanlarına sahip ve daha zengin içeriğiyle öne çıkan üçlü tarımsal işbirliğine yönelik yeni bir çerçeve oluşturmak üzere Japonya ve Güney Kore ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Han böylece ortaklaşa olarak bölgedeki tarım alanları ve kırsal alanların yeniden canlandırılması, refahı ve kalkınmasına olumlu katkılar sağlanacağını ifade etti.

Bakanlar, Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri konusunda işbirliği yapma ve uluslararası ve bölgesel düzeylerde işbirliğini güçlendirme konusunda da anlaştı.

Toplantının ardından taraflar, üçlü tarım bakanları toplantısının düzenli olarak yapılması konusunda anlaştıklarını beyan eden ortak bir bildiri yayımladı. Bir sonraki toplantı Japonya'da yapılacak.