Çin, Güney Kore ve Japonya Tarım Bakanları Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, Güney Kore ve Japonya Tarım Bakanları Toplandı

Çin, Güney Kore ve Japonya Tarım Bakanları Toplandı
13.08.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üç ülke, tarım işbirliğini güçlendirmek için Incheon'da önemli konuları ele aldı.

INCHEON, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Güney Kore ve Japonya tarım bakanları, Güney Kore'nin batısındaki liman kenti Incheon'da 4. üçlü toplantılarını gerçekleştirdi.

Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada 2018 yılında Çin'de düzenlenen son toplantının ardından 7 yıl sonra ilk kez gerçekleştirilen toplantıda gıda güvenliği, hayvan hastalıkları ve sürdürülebilir tarım gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Toplantı sırasında tarım sektörünün iklim krizi, bulaşıcı hastalıkların sınır ötesine geçerek yayılması ve tedarik zincirlerinin istikrarsızlığı gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydeden üç bakan, bu sorunların çözümünde bilgi paylaşımı ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Bakanlar özellikle akıllı tarım teknolojileri, yeşil ve düşük karbonlu tarım ve genç tarım uzmanlarının yetiştirilmesi gibi alanlarda tamamlayıcı işbirliğini derinleştirme konusunda uzlaştı.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Han Jun, tarımsal işbirliğini kapsamlı şekilde yeniden başlatarak daha dirençli, daha geniş kapsamlı, daha yakın bağlantı imkanlarına sahip ve daha zengin içeriğiyle öne çıkan üçlü tarımsal işbirliğine yönelik yeni bir çerçeve oluşturmak üzere Japonya ve Güney Kore ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Han böylece ortaklaşa olarak bölgedeki tarım alanları ve kırsal alanların yeniden canlandırılması, refahı ve kalkınmasına olumlu katkılar sağlanacağını ifade etti.

Bakanlar, Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri konusunda işbirliği yapma ve uluslararası ve bölgesel düzeylerde işbirliğini güçlendirme konusunda da anlaştı.

Toplantının ardından taraflar, üçlü tarım bakanları toplantısının düzenli olarak yapılması konusunda anlaştıklarını beyan eden ortak bir bildiri yayımladı. Bir sonraki toplantı Japonya'da yapılacak.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Teknoloji, İncheon, Japonya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Güney Kore ve Japonya Tarım Bakanları Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki yangınlar tamamen kontrol altında
Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev

15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
12:56
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
21:00
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
20:54
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
20:50
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
20:45
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
20:12
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu
Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
19:50
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı’ya Büyük Tepki
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı'ya Büyük Tepki
19:46
5 maddede ChatGPT’yi güvenli kullanma önerisi
5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
19:39
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
19:32
Yapay zekaya sorduk Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi
Yapay zekaya sorduk! Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 15:29:39. #7.11#
SON DAKİKA: Çin, Güney Kore ve Japonya Tarım Bakanları Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.