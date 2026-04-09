Çin, Guovang Uydu Ağına 21. Grubu Fırlattı

09.04.2026 07:51
Çin, Guovang projesi kapsamında 5 internet uydusunu uzaya gönderdi. Hedef, 13 bin uydu yerleştirmek.

Çin, Alçak Yer Yörüngesinde kurduğu "Guovang" takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 21. grubunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, internet takım uydu ağının parçasını oluşturacak 5 uydu, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların Alçak Yer Yörüngesi ve Kutup Yörüngesindeki planlanan konumlarına yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 637'inci başarılı taşıma görevi oldu.

"Guovang" (ulusal ağ) takım uydu ağının parçasını oluşturacak "Hualienvang" (internet) uydularının ilk grubu, 16 Aralık 2024'te fırlatılmış, 2025'te 16, bu yıl da 3 grup uydu uzaya gönderilmişti.

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD'nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre, takım uydu ağı operatörlerinin, frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı uydu konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşmaları şartı var.

Guovang projesi için ağın yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
