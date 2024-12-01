Çin Hainan'dan Uzun Yürüyüş-12 Roketini Fırlattı

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WENCHANG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneydeki Hainan adasında bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndan fırlatılan ve iki test uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketi, 30 Kasım 2024.

Çin cumartesi gecesi ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan yeni fırlatma sahasından uzaya yeni bir taşıyıcı roket gönderdi.

Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle fırlatılan iki test uydusu planlanan yörüngelerine başarıyla yerleşti.

Bu, Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketinin ilk uçuşu ve Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahasının ise ilk fırlatma görevi oldu. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)