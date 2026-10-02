Çin Halk Cumhuriyeti\'nin 77. kuruluş yıldönümü ülke genelinde etkinliklerle kutlandı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 77. kuruluş yıldönümü ülke genelinde etkinliklerle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü, 2 Ekim'de ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Xinhua'nın NANNİNG'den aktardığı habere göre kutlamalar, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.
NANNİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kaynak: Xinhua
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