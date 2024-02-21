Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 46. filosu göreve hazır - Son Dakika
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 46. filosu göreve hazır

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması\'nın 46. filosu göreve hazır

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 46. filosu, Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki 45. donanma filosundan refakat görevini teslim almak üzere Guangdong eyaletinin Zhanjiang kıyı kentinde bulunan bir askeri limandan hareket etti. Filo, kaçırılan ticari gemilerin kurtarılması, terörist ve korsanlarla muharebe ve seyir halinde ikmal gibi senaryolar için özel eğitimler de gerçekleştirdi.

21.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:22
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GUANGZHOU, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 46. filosu, Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki 45. donanma filosundan refakat görevini teslim almak üzere Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kıyı kentinde bulunan bir askeri limandan demir aldı.

Çarşamba günü hareket eden 46. filo, güdümlü füze destroyeri Jiaozuo, füze firkateyni Xuchang ve kapsamlı ikmal gemisi Honghu'dan oluşuyor. Onlarca özel kuvvet personeli de dahil olmak üzere 700'den fazla subay ve askerin görev yaptığı filoda iki adet helikopter bulunuyor.

Filo, göreve hazırlık kapsamında titiz analizler ve ayrıntılı planlar yaptı. Filo ayrıca kaçırılan ticari gemilerin kurtarılması, terörist ve korsanlarla muharebe ve seyir halinde ikmal gibi senaryolar için özel eğitimler de gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua

Aden Körfezi, Guangdong, Somali, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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