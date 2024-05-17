Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

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BAKÜ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Shen Yueyue, Salı-Perşembe günleri arasında Azerbaycan'a düzenlediği dostluk ziyareti esnasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Shanghai İşbirliği Örgütü İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Komisyonu Başkanı olan Shen, Aliyev ile yaptığı görüşmede, iki ülke cumhurbaşkanlarının stratejik liderliğinde Çin ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve işbirliği ortaklığının verimli sonuçlar vererek gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi'nin daveti üzerine ülkeyi ziyaret eden Çinli heyete başkanlık eden Shen, Çin'in iki ülke cumhurbaşkanları tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmeye, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli ortaklaşa inşası ile Azerbaycan'ın İpek Yolu'nu Canlandırmaya yönelik ulusal kalkınma stratejisi arasındaki uyumu artırmaya, çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeye, halklar arası etkileşimleri güçlendirmeye ve ikili ilişkileri yeni seviyelere çıkarmaya hazır olduğunu kaydetti.

Aliyev ise Azerbaycan-Çin ilişkilerinin sürekli ilerlediğini belirtti. Azerbaycan'ın tek Çin ilkesine bağlı olduğunu ve Çin'i toprak bütünlüğünü koruması konusunda desteklediğini belirten Aliyev, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşası, yeşil kalkınma ve Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesindeki sivil etkileşimlerde Çin ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Shen, ziyareti sırasında Azerbaycan Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ali Hüseynli ile de görüştü.