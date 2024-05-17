Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Shen Yueyue, Azerbaycan'a düzenlediği ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İki lider, Çin ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve işbirliği ortaklığının gelişmeye devam ettiğini ve çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını vurguladılar.

17.05.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAKÜ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Shen Yueyue, Salı-Perşembe günleri arasında Azerbaycan'a düzenlediği dostluk ziyareti esnasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Shanghai İşbirliği Örgütü İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Komisyonu Başkanı olan Shen, Aliyev ile yaptığı görüşmede, iki ülke cumhurbaşkanlarının stratejik liderliğinde Çin ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve işbirliği ortaklığının verimli sonuçlar vererek gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi'nin daveti üzerine ülkeyi ziyaret eden Çinli heyete başkanlık eden Shen, Çin'in iki ülke cumhurbaşkanları tarafından varılan mutabakatı hayata geçirmeye, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli ortaklaşa inşası ile Azerbaycan'ın İpek Yolu'nu Canlandırmaya yönelik ulusal kalkınma stratejisi arasındaki uyumu artırmaya, çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeye, halklar arası etkileşimleri güçlendirmeye ve ikili ilişkileri yeni seviyelere çıkarmaya hazır olduğunu kaydetti.

Aliyev ise Azerbaycan-Çin ilişkilerinin sürekli ilerlediğini belirtti. Azerbaycan'ın tek Çin ilkesine bağlı olduğunu ve Çin'i toprak bütünlüğünü koruması konusunda desteklediğini belirten Aliyev, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşası, yeşil kalkınma ve Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesindeki sivil etkileşimlerde Çin ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Shen, ziyareti sırasında Azerbaycan Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ali Hüseynli ile de görüştü.

Kaynak: Xinhua

İlham Aliyev, Azerbaycan, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
13:18 Helal olsun sana Daniele Santarelli’den alkışlanacak hareket Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 15:54:56. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement