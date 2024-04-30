Çin: Hamas ile El Fetih uzlaşma yolunda ilerleme kaydetti - Son Dakika
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Çin: Hamas ile El Fetih uzlaşma yolunda ilerleme kaydetti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, El Fetih ve Hamas heyetlerinin Pekin'de görüştüğünü, iki tarafın Filistin birliği konusunda ilerleme kaydettiklerini açıkladı. El Fetih ve Hamas, bölünmeyi sona erdirmek amacıyla Şubat ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirmişti.

30.04.2024 20:51
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- Çin: "Hamas ile El Fetih uzlaşma yolunda ilerleme kaydetti"

Hamas ile El Fetih Pekin'de bir araya geldi

PEKİN - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, El Fetih ve Hamas heyetlerinin Pekin'de görüştüğünü, iki tarafın Filistin birliği konusunda ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Sözcü Lin, "Çin'in daveti üzerine Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) ve Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) temsilcileri, 'Filistin uzlaşması' konusunda derin ve samimi bir diyalog kurmak üzere geçtiğimiz günlerde Pekin'e geldi. İki taraf, siyasal uzlaşmanın diyalog ve istişare yoluyla gerçekleştirilmesi yönündeki siyasi iradesini beyan etti, birçok spesifik konu üzerinde görüşmelerde bulundu ve cesaret verici ilerlemeler kaydetti" ifadelerini kullandı. İki tarafın Çin'in, Filistin halkının meşru haklarını geri kazanma konusundaki haklı davasına verdiği desteği takdir ettiğini belirten Lin, "Çin tarafına Filistin'in iç birliğinin güçlendirilmesine yardımcı olma çabaları için teşekkür ettiler ve gelecekteki diyalog fikirleri üzerinde anlaşmaya vardılar" şeklinde konuştu.

Öte yandan, El Fetih ve Hamas, bölünmeyi sona erdirmek amacıyla Şubat ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Filistin topraklarındaki durum

Hamas, 2007'den bu yana 17 yıldır Gazze Şeridi'ni yönetiyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başında olduğu ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi ise El Fetih'in elinde bulunuyor.

Kaynak: İHA

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