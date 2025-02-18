Çin Helikopteri, Filipinler Uçağına Tehlikeli Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Helikopteri, Filipinler Uçağına Tehlikeli Yaklaşıyor

Çin askeri helikopteri, Güney Çin Denizi'nde Filipinler uçağına 3 metre yakınında uçtu.

18.02.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Çin askeri helikopteri, ihtilaflı bölgede Filipinler uçağının 3 metre yakınında uçtu

MANILA - Çin donanmasına ait helikopter, Güney Çin Denizi'nin tartışmalı bölgesinde Filipinler devriye uçağının 3 metre yakınından uçtu. Filipinli pilot telsizle, "Çok yakın uçuyorsunuz, çok tehlikelisiniz" şeklinde uyarıda bulundu.

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan egemenlik ihtilafı devam ediyor. Çin donanmasına ait bir helikopter, Güney Çin Denizi'nin tartışmalı bölgesi Scarborough Resifi üzerinde Filipinler "Cessna Caravan turboprop" tipi devriye uçağının 3 metre yakınından uçtu. Filipinli pilot telsizle, "Çok yakın uçuyorsunuz, çok tehlikelisiniz. Mürettebatımızın ve yolcularımızın hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz. Uzak durun ve uçağınızı bizden uzaklaştırın, Federal Havacılık İdaresi ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından belirlenen güvenlik standardını ihlal ediyorsunuz" şeklinde uyarıda bulundu.

"Egemenliğimizi, egemen haklarımızı ve deniz yetki alanımızı savunmaya kararlıyız"

Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela yaptığı açıklamada, Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu uçağının yerel saatle 07.00 civarında Filipinler Sahil Güvenlik personeli ve yabancı gazetecilerle birlikte "Deniz Alanı Farkındalık Uçuşu" gerçekleştirdiğini ifade etti. Sözcü Tarriela, 08.39 civarında kuyruk numarası 68 olarak belirtilen Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına ait helikopterin Filipinler uçağına doğru tehlikeli uçuş manevraları gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu pervasız eylem, uçuş sırasında pilotların ve yolcuların güvenliği için ciddi bir risk oluşturdu" ifadelerini kullandı. Tarriela, Çin helikopterinin Filipinler uçağına 3 metre kadar yaklaşarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün uluslararası havacılık kurallarını açıkça ihlal ettiğini ve açıkça görmezden geldiğini vurguladı. Tarriela, "Çin'in saldırgan ve gerilimi arttıran eylemlerine rağmen Batı Filipin Denizi'ndeki egemenliğimizi, egemen haklarımızı ve deniz yetki alanımızı savunmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Filipinler, ülkenin batı kıyısına yakın olan Güney Çin Denizi'ndeki sular için "Batı Filipin Denizi" ismini kullanıyor.

Çin'den cevap

Çin ordusu ise Scarborough Resifi'nin Çince ismini kullanarak Filipinler uçağının "Çin hükümetinin izni olmadan Çin'in Huangyan Adası hava sahasına yasa dışı olarak girdiğini" duyurdu.

Kaynak: İHA

Helikopter, Filipinler, Politika, Güncel, Dünya, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Helikopteri, Filipinler Uçağına Tehlikeli Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:22:15. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Helikopteri, Filipinler Uçağına Tehlikeli Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.