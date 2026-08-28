Çin, Heyelan İçin 5 Milyar Yuan Destek Sağladı - Son Dakika
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Çin, Heyelan İçin 5 Milyar Yuan Destek Sağladı

Çin, Heyelan İçin 5 Milyar Yuan Destek Sağladı
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Çin Merkez Bankası, Xizang'daki heyelan sonrası tarım ve küçük işletmelere 5 milyar yuan yardım ediyor.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, heyelanın meydana geldiği Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde afet yardım çalışmalarını ve afet sonrası yeniden yapılanmayı desteklemek amacıyla bölgedeki tarım işletmelerine ve küçük işletmelere yönelik yeniden borçlanma kotasını 5 milyar yuan (yaklaşık 737 milyon ABD doları) artırdı.

Banka perşembe günü yaptığı açıklamada, söz konusu adımla finans kuruluşlarını, afetin yaşandığı bölgelerde piyasa aktörlerine yönelik kredi desteğini artırmaya yönlendirmeyi ve bu konuda teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Xizang'ın Gyirong ilçesinde, Çin ile Nepal arasındaki Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı yaşanan heyelanda cuma günü itibarıyla 5 kişinin hayatını kaybettiği, 558 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti. 141 kurtarma görevlisinden oluşan ilk ekip, perşembe sabahı bölgeye ulaştı.

Yeniden borçlanma mekanizması, merkez bankasının belirli sektörlere kredi verilmesini teşvik etmek amacıyla finans kuruluşlarına düşük maliyetli fon sağladığı para politikası aracı olarak biliniyor.

Banka, Xizang bölgesi şubesinden, sağlanan ilave kotayı etkin şekilde kullanmasını ve afetten etkilenen bölgelerdeki finansman ihtiyaçlarına aktif şekilde yanıt vermeleri konusunda finans kuruluşlarını yönlendirmesini talep edeceğini belirtti.

Çin'in sigorta sektörü de afetin ardından hasar tazminatı hizmetleri ve mali destek sağlamak için hızla harekete geçti. PICC ve Ping An P&C'nin de aralarında bulunduğu büyük sigorta şirketleri, acil durum müdahale mekanizmalarını devreye soktu, etkilenen bölgelere ekipler gönderdi ve hızlı hasar tazminatı kanalları oluşturdu.

Kaynak: Xinhua

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