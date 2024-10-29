Çin Heyeti İtalya, Kenya ve Güney Afrika'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

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BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) üst düzey yetkililerinden Li Xi başkanlığındaki bir heyet, 30 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında İtalya, Kenya ve Güney Afrika'ya resmi iyi niyet ziyaretleri düzenleyecek.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Sözcüsü Hu Zhaoming tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Disiplin Denetleme Komisyonu Sekreteri Li söz konusu ziyaretleri, İtalya Senatosu, Kenya'daki Birleşik Demokratik İttifak ve Güney Afrika'nın Afrika Ulusal Kongresi'nin daveti üzerine gerçekleştirecek.