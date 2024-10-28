Çin Heyeti Kırgızistan'a Ziyaret Gerçekleştirdi

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BİŞKEK, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Zhejiang Eyalet Komitesi Daimi Komitesi Üyesi Wang Cheng başkanlığındaki bir heyet, Kırgız parlamentosunun daveti üzerine Kırgızistan'a ziyaret düzenledi.

Aynı zamanda ÇKP Zhejiang Eyalet Komitesi Organizasyon Dairesi Başkanı da olan Wang, Cuma-Pazar günleri arasındaki ziyaretinde Ata Yurt Partisi ve Kırgızistan Komünist Partisi liderleriyle bir araya geldi ve Luban Atölyesi'nin açılış törenine katıldı.

Taraflar, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlardaki işbirliğinde elde edilen sonuçlardan övgüyle bahsederken, yeni dönemde Çin-Kırgızistan kapsamlı stratejik ortaklığının istikrarı ve uzun vadeli gelişimini teşvik için partiler arası, yerel ve pragmatik işbirliğini daha da güçlendirme gereğini dile getirdi.