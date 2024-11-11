Çin Huangyan Dao'da Devriye Operasyonlarını Güçlendiriyor

Güncel

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Çin'in Huangyan Dao adasının açıklarındaki karasularda ve bitişik sularda devriye ve kolluk operasyonlarını sürekli olarak güçlendireceğini açıkladı.

Çin Sahil Güvenliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan pazar günkü açıklamada Huangyan Dao'nun Çin topraklarının doğal bir parçası olduğu belirtildi. Çin'in uzun bir süredir sürekli, barışçıl ve etkin bir şekilde Huangyan Dao üzerindeki egemenlik ve yargı çerçevesini kullandığı ifade edildi.

Çin Sahil Güvenliği, uzun bir süredir Huangyan Dao adası yakınlarındaki deniz ve hava sahasına izinsiz girmek suretiyle sık sık askeri ve sahil güvenlik gemi ile uçaklarını ve kamu hizmeti gemilerini gönderen Filipinler'in, rahatsızlık ve provokasyonlara neden olduğu ve Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

Açıklamada Filipinler tarafının, balıkçılık gemilerini Huangyan Dao lagününde yasadışı faaliyet göstermeye teşvik ettiği de vurgulandı.

Çin'in Huangyan Dao adası açıklarındaki karasularında ve bitişik sularda devriye ve kolluk operasyonlarını sürekli olarak güçlendireceklerini kaydeden Çin Sahil Güvenliği, söz konusu sulardaki düzeni kararlı şekilde sürdüreceklerini, ekolojik ortamı ve biyolojik kaynakları koruyacaklarını ve Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını gözeteceklerini söyledi.