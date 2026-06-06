Çin Huangyan Dao Üzerindeki Egemenliğini Vurguladı

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu ve Çin'in Huangyan Dao ve bitişik sularında tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu söyledi.

Mao cuma günkü basın toplantısında, Çin'in bilimsel araştırmalar da dahil olmak üzere Huangyan Dao'da yürüttüğü her türlü faaliyetin, egemen bir devletin meşru haklarını teşkil ettiğini belirtti.