Çin, İhracat Kontrol Sistemini Güçlendiriyor

Güncel

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ulusal güvenliğini sağlamak üzere yasalara ve uluslararası uygulamalara uygun şekilde stratejik kaynak alanındaki çift kullanımlı ek ürünlerin zamanla ihracat kontrol listesine ekleneceğini söyledi.

Sözcü, perşembe günkü basın toplantısında Çin'in 2025 ihracat kontrol planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stratejik kaynaklara ilişkin kalemlerin bazı düzeyde çift kullanım özelliklerine sahip olduğunu belirten sözcü, uluslararası uygulamaları tamamen dikkate alacaklarını ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki uluslararası yükümlülüklerini daha iyi yerine getireceklerini kaydetti.

Sözcü, ihracat kontrol sistemini optimize etmeye ve çift kullanımlı kalemlerin ihracat kontrol listesini mevcut koşullar çerçevesinde geliştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Çift kullanımlı ürünler terimi, sivil ya da askeri amaçlar için kullanılabilecek ya da özellikle kitle imha silahları ve bunların dağıtım araçlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi veya kullanımında askeri potansiyelin artmasına katkıda bulunabilecek mallar, teknolojiler veya hizmetleri anlatmakta kullanılıyor.

Sözcü, yüksek standartlı dışa açılma politikasını kararlılıkla destekleyeceklerini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak için ilgili ülke ve bölgelerle ihracat kontrolleri konusunda diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.