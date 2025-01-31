Çin İhracatı 2024'te Yüzde 7,1 Artış Gösterdi

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BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in 160'tan fazla ülke ve bölgeye yaptığı ihracat 2024 yılında büyüme kaydetti.

Gümrükler Genel İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre, ülkenin ihracatı geçen yıl yıllık bazda yüzde 7,1 artarak 25,45 trilyon yuana (yaklaşık 3,55 trilyon ABD doları) ulaştı. Rakam, art arda sekizinci kez yıllık bazda büyüme yaşandığını gösteriyor.

Brezilya ile ihracat önceki yıla göre yüzde 19,2, Birleşik Arap Emirlikleri ile yüzde 23,3 ve Suudi Arabistan ile yüzde 18,2 oranında arttı. ASEAN ülkelerine ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelere yapılan ihracat ise sırasıyla yüzde 13,4 ve yüzde 9,6 oranında artış gösterdi. Avrupa Birliği ve ABD gibi geleneksel pazarlara yapılan ihracat ise sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 6,1 arttı.

Gümrükler Genel İdaresi Yetkilisi Lyu Daliang, artan belirsizliklere ve zorluklara rağmen, geniş ürün yelpazesine sahip olan Çin'in ihracatının hem artan hem de mevcut politikalarla desteklenerek güçlü ve dinamik kalmasının beklendiğini söyledi.