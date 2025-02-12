WENCHANG, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Sahası'ndan modifiye edilmiş bir Uzun Yürüyüş-8 taşıyıcı roketiyle fırlatılan bir grup alçak Dünya yörüngesi uydusu, 11 Şubat 2025.
Çin, internet takımuydusu oluşturacak türünün ikinci örneği uydu grubunu Beijing saatiyle 17.30'da uzaya fırlattı. Uydular, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleşti. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin, İkinci Takımuydu Fırlatımı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?