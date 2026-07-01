Çin ile AB İşbirliği Çağrısı

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Wang Yifei, Çinli şirketlerin Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini etkileyen sorunların diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturulması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Wang salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çinli şirketlerin AB tarafının Avrupa'da faaliyet gösteren Çinli şirketlere eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamasını beklediğini de belirtti.

Basın toplantısında, konseyin Çinli işletmelerle yapılan anketi temel alarak hazırladığı 2025 AB İş Ortamı Raporu da yayımlandı.

Raporda Çin ve AB'deki iş çevrelerinin 2025 yılında aktif şekilde işbirliği yürüttüğüne dikkat çekilerek, bu işbirliğinden verimli sonuçlar elde edildiği ve işbirliğini güçlendirme isteğinde artış görüldüğü belirtildi. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 53'ü AB'nin iş ortamını olumlu diye nitelerken, yüzde 48,8'i de AB şirketleriyle tedarik zinciri işbirliğini genişletmeyi planladıklarını ifade etti.

Rapora göre, Avrupa'da faaliyet gösteren Çinli şirketler, Avrupa'nın dijital ekonomi, finans ve yeşil ekonomi sektörlerine öncelik veriyor.

Ankete katılan şirketler, artan ticaret ve yatırım engelleri ile yükselen üretim maliyetlerinin yanı sıra AB'nin ekonomi ve ticaret konularında güvenlik kavramını kötüye kullanma eğiliminin giderek artmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

AB'nin genişleyen yeşil mevzuatının, yabancı firmaların pazara giriş ve işletme maliyetlerinde önemli artışlara yol açtığına dikkat çekilerek, özellikle AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın, işletme maliyetlerini ve ticari belirsizliği daha da artırdığı kaydedildi.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, AB'ye giren belirli karbon yoğun mallardaki emisyonlara karbon fiyatı koyarak ithalatın karbon maliyetini, AB üreticilerinin, AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında karşılaştığı maliyetle uyumlu hale getirmeye yönelik bir önlem olarak tanımlanıyor.