Çin ile Kuzey Kore Yolcu Treni Seferleri Yeniden Başlıyor
Çin ile Kuzey Kore Yolcu Treni Seferleri Yeniden Başlıyor

10.03.2026 14:44
Çin ve Kuzey Kore, Pekin-Pyongyang tren seferlerini yarından itibaren haftada 4 gün başlatacak.

Çin ile Kuzey Kore'nin, başkentleri Pekin ve Pyongyang arasında seferlerin yapıldığı yolcu treni hattını yeniden hizmete açacağı bildirildi.

Çin demir yolu şirketinden yapılan açıklamada, 2020'de askıya alınan gidiş-dönüş seferlerinin, yarından itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada tren seferlerinin pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 4 gün yapılacağı, yerel saatle 17.26'da Pekin'den kalkacak trenlerin ertesi gün 06.00 civarında Pyongyang'a varacağı kaydedildi.

Tren seferlerinin başlangıçta yalnızca diplomatlar ve resmi görevlilere açık olacağı ifade edilen açıklamada, ilerleyen dönemde trenlerde yer olursa genel yolcular için de bilet satışı yapılabileceği aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, iki ülke arasında yolcu treni seferlerinin halklar arasında etkileşimi sürdürmek açısından önemli olduğunu vurgulayarak Çin'in, ilgili kurumların bu konudaki iletişimi sürdürmesini ve insanların teması için uygun ortamı sağlamasını desteklediğini dile getirdi.

Pekin-Pyongyang uluslararası tren hattındaki seferler, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Kuzey Kore'nin sınırlarını kapatması nedeniyle durdurulmuştu.

Kaynak: AA

