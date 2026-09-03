Çin ile Mısır ortak arkeolojik projelerle kadim İpek Yolu bağlarını güçlendiriyor
Çin ve Mısır, binlerce yıl önce İpek Yolu ile bağlanan iki kadim medeniyet olarak ortak arkeolojik kazılar yürütüyor. Luksor ve Sakkara'daki kazılar ile Çin'deki Mısır sergileri, iki halkın kültürel yakınlaşmasını artırdı.
BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Mısır köklü tarihlere ve zengin kültürlere sahip iki kadim medeniyet olarak binlerce yıl boyunca birbirlerinden öğrenerek birlikte gelişti.
2.000 yılı aşkın süre önce Çin ve Mısır, yalnızca porselen ve cam eşyanın değil, bilgi ve fikirlerin de iki medeniyet arasında paylaşmasını sağlayan kadim İpek Yolu ile birbirine bağlanmıştı.
İki ülke, son yıllarda hayata geçirilen bir dizi ortak arkeolojik projeyle bu alanda yakın bir işbirliği geliştirdi. Luksor ve Sakkara'daki ortak kazılar ile Çin'de düzenlenen Mısır uygarlığı sergileri, iki halkı birbirinin tarihine ve kültürüne daha da yakınlaştırdı. Bu tür etkileşimler, ikili ilişkilere daha derin bir beşeri zemin kazandırdı.
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