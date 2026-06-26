Çin\'in 2030 Enerji Hedefleri Belirlendi

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin, 2030 yılına kadar temel olarak temiz, düşük karbonlu, güvenli ve verimli bir yeni enerji sistemi kurmayı hedefliyor.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ulusal Enerji İdaresi'nin kısa süre önce yayımladığı plan kapsamında açıklanan hedefler arasında 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) ülkenin enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, yeşil dönüşümünün ilerletilmesi, teknolojik açıdan kendi kendine yeterliliğinin artırılması ve piyasa mekanizmalarının iyileştirilmesi yer alıyor.

Ülkenin toplam enerji üretim kapasitesinin 2030 yılına kadar 5,8 milyar ton standart kömür eşdeğerine ulaşmasının öngörüldüğü plan doğrultusunda enerji sisteminin tamamlayıcı destek, güvenlik ve direnç kapasitesi de iyileştirilecek.

Kömür ve petrol tüketiminin zirveye ulaşması, fosil dışı enerjinin toplam enerji tüketimindeki payının yüzde 25'e çıkarılması ve rüzgar ve güneş enerjisinin ülkenin toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturarak, kurulu kapasitenin ana kaynağı haline gelmesinin önemi vurgulanıyor.

Ayrıca fosil dışı enerjinin 2030 yılına kadar toplam enerji üretiminin yüzde 50'sini karşılaması ve ana elektrik kaynağı haline gelmesi bekleniyor.

Güçlü ve dayanıklı, yeşil ve düşük karbonlu, entegre, akıllı ve verimli yeni bir enerji altyapı sisteminin inşasını hızlandıracak olan Çin'de, 2030 yılına kadar temel olarak yeni bir enerji sisteminin kurulması planlanıyor.

Enerjiye yönelik sanayi zincirindeki kilit önemdeki teknoloji ve ekipmanların büyük ölçüde kendi kendine yetebilir ve kontrol edilebilir hale getirilmesinin yanı sıra Çin'in küresel enerji teknolojisi inovasyonunda ön saflarda yer almasının sağlanması da hedefleniyor.

Yeni enerji sistemine uygun piyasa ve fiyatlandırma mekanizmalarının daha hızlı iyileştirilmesi çağrısında bulunulurken, birleşik bir ulusal elektrik piyasası sisteminin temel olarak kurulması öngörülüyor.

Planda fosil kaynaklı enerji üretimi merkezlerinin optimizasyonuna, enerji geliştiren ve enerji tüketen sektörler arasındaki uyumun iyileştirilmesine ve çeşitlendirilmiş enerji ithalat kanallarının sürekli olarak genişletilmesine de vurgu yapılıyor.