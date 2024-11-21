Çin'in 41. Antarktika Seferi Başladı

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GUANGZHOU, 21 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in 41. Antarktika seferi için Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Zhangjiagang kentinden yola çıkan kargo gemisi Yong Sheng görülüyor, 20 Kasım 2024.

Çin'in 41. Antarktika keşif ekibi 1 Kasım'da yola çıkarak yaklaşık yedi ay sürmesi beklenen bir göreve başladı.

Sefer, araştırma buzkıranları Xuelong (Kar Ejderhası) ve Xuelong 2'nin (Kar Ejderhası 2) yanı sıra kargo gemisi Yong Sheng de dahil olmak üzere üç gemi tarafından gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Xiao Yilang/Xinhua)