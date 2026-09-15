Çin\'in 48. donanma filosu dönüş yolunda Bangladeş, Myanmar ve Malezya\'ya uğrayacak

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 48. filosu, ülkeye dönüş yolculuğu kapsamında Bangladeş, Myanmar ve Malezya'yı ziyaret edecek.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin'in pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Aden Körfezi'ndeki refakat görevini kısa süre önce tamamlayan filo, ülkeye dönüş yolculuğuna başladı.

Jiang, dönüş rotasındaki ziyaretlerde mesleki paylaşımlar yapılacağını ve gemilerin ziyarete açılacağını belirtti. Sözcü, söz konusu temasların Çin ile ilgili ülkeler arasındaki köklü dostluğu ve karşılıklı stratejik güveni pekiştirerek komşu ülkelerle ortak bir gelecek inşasına katkı sunacağını ifade etti.

Güdümlü füze destroyeri Tangshan, güdümlü füze fırkateyni Daqing ve çok amaçlı ikmal gemisi Taihu'dan oluşan filo, 11 Ekim 2025'te Aden Körfezi ve Somali açıklarında refakat görevi yürütmek üzere denize açılmıştı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, Aralık 2008'den bu yana Aden Körfezi ve Somali sularında refakat varlığını sürdürüyor.