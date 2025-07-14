Çin'in AB ile Ortaklık Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkede düzenlenmesi planlanan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi tarafların birbirini "rakip değil ortak" olarak görmesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang, Malta Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Turizm Bakanı Ian Borg ile başkent Pekin'de görüştü.

Görüşmede Vang, iki ülke arasında ticaret, turizm, eğitim dahil birçok alanda "karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin" güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çin-AB ilişkisinde tarafların birbirini "rakip değil ortak" olarak görmesi gerektiğini vurgulayan Vang, AB ile diyalog ve işbirliğinin artırılması çağrısı yaptı.

Borg da iki ülke arasındaki farklılıkların "diyalog ve istişare" yoluyla çözülmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Diplomatik ilişkilerin 50. yılına giren Çin ile AB, bu ay içerisinde bir zirve toplantısı yapmayı planlıyor.

Çin'de yapılması beklenen toplantının temmuzun son haftasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.