Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Batman'da iş birliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Batman'da iş birliği görüşmeleri yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin\'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Batman\'da iş birliği görüşmeleri yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Batman'da Valilik ve Batman Üniversitesi'ni ziyaret ederek somut iş birliği mesajı verdi. Ciang, Ankara'daki Çin İş Adamları Derneği'ni Batman'a davet edeceklerini, eğitim ve kültür iş birliğini derinleştireceklerini söyledi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Ciang Şüebin ve beraberindeki heyet, Valiliği ziyaret etti, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Daha sonra Batman Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. İdris Demir ile görüşen Ciang, ardından Nasıroğlu Vakfı tarafından yapılan Bilim ve İnovasyon Merkezi'ne geçti.

Yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Ciang, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Batman ile somut iş birliği geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Ankara'daki Çin İş Adamları Derneği'ni Batman'a davet edeceklerini ifade eden Ciang, karşılıklı iş birliğini geliştireceklerini belirtti.

Batman'daki yetkilileri Çin'e davet edeceklerini de aktaran Ciang, şöyle konuştu:

"Ayrıca eğitim ve kültür alanındaki iş birliğini daha da derinleştireceğiz. Üniversiteler ve ortaokullar arasındaki değişim programını daha da artıracağız. Aynı zamanda öğretmenler arasındaki karşılıklı ziyareti de geliştireceğiz. Batman ile iş birliğimizi geliştirmek için son derece istekliyiz ve ümit ediyorum ki sadece hükümetler arası değil aynı zamanda sosyal toplumdan her kesimin ortak çabaları ile birlikte Çin ve Batman arasındaki iş birliğini sürekli olarak geliştireceğiz."

Vali Canalp de Türkiye'nin değişik vilayetlerinden ve dünyanın her ülkesinden Batman'a gelip yatırım yapmak isteyen herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Büyükelçi Ciang Şüebin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek şöyle konuştu:

"Üç konu başlığı belirledik. Biri gıda sektöründe Batman'da ortak yatırımlar yapmak, Çin'e ihracat yapmak, Çin'deki yatırımcıları Batman'a davet etmek. İkinci turizmde Batman'ı Çinlilerin cazibe merkezi haline getirmek. Batman'ı Çin ile tanıştırmak, Çinli vatandaşlarla Batman'ı bir araya getirtmek, onlara Batman'ın, Mezopotamya'nın eşsiz güzelliklerini tanıtmak. Üçüncüsü de sanayi ve teknoloji şehri olan Batman'daki OSB'lerin artık daha güçlü olması,Batman'daki sanayicilerimizle beraber ortak projeler üretilmesi. Bu anlamda da Çin'deki dünyasını Batman'ın iş dünyasıyla bir araya getirmek istiyoruz."

Büyükelçi Ciang ve beraberindeki heyet, daha sonra Batman Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti.

Burada bir meyve suyu üretim fabrikası ile yüksek teknoloji ile tıbbi cihaz üreten firmayı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiBatman ÜniversitesiTeknolojiDiplomasiPolitikaEkonomiAnkaraBatmanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
22:05
Mansur Yavaş CHP’den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
21:55
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
20:27
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 23:09:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Batman'da iş birliği görüşmeleri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei