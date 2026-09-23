Çin\'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Batman\'da iş birliği görüşmeleri yaptı

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Ciang Şüebin ve beraberindeki heyet, Valiliği ziyaret etti, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Daha sonra Batman Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. İdris Demir ile görüşen Ciang, ardından Nasıroğlu Vakfı tarafından yapılan Bilim ve İnovasyon Merkezi'ne geçti.

Yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Ciang, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Batman ile somut iş birliği geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Ankara'daki Çin İş Adamları Derneği'ni Batman'a davet edeceklerini ifade eden Ciang, karşılıklı iş birliğini geliştireceklerini belirtti.

Batman'daki yetkilileri Çin'e davet edeceklerini de aktaran Ciang, şöyle konuştu:

"Ayrıca eğitim ve kültür alanındaki iş birliğini daha da derinleştireceğiz. Üniversiteler ve ortaokullar arasındaki değişim programını daha da artıracağız. Aynı zamanda öğretmenler arasındaki karşılıklı ziyareti de geliştireceğiz. Batman ile iş birliğimizi geliştirmek için son derece istekliyiz ve ümit ediyorum ki sadece hükümetler arası değil aynı zamanda sosyal toplumdan her kesimin ortak çabaları ile birlikte Çin ve Batman arasındaki iş birliğini sürekli olarak geliştireceğiz."

Vali Canalp de Türkiye'nin değişik vilayetlerinden ve dünyanın her ülkesinden Batman'a gelip yatırım yapmak isteyen herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Büyükelçi Ciang Şüebin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek şöyle konuştu:

"Üç konu başlığı belirledik. Biri gıda sektöründe Batman'da ortak yatırımlar yapmak, Çin'e ihracat yapmak, Çin'deki yatırımcıları Batman'a davet etmek. İkinci turizmde Batman'ı Çinlilerin cazibe merkezi haline getirmek. Batman'ı Çin ile tanıştırmak, Çinli vatandaşlarla Batman'ı bir araya getirtmek, onlara Batman'ın, Mezopotamya'nın eşsiz güzelliklerini tanıtmak. Üçüncüsü de sanayi ve teknoloji şehri olan Batman'daki OSB'lerin artık daha güçlü olması,Batman'daki sanayicilerimizle beraber ortak projeler üretilmesi. Bu anlamda da Çin'deki dünyasını Batman'ın iş dünyasıyla bir araya getirmek istiyoruz."

Büyükelçi Ciang ve beraberindeki heyet, daha sonra Batman Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti.

Burada bir meyve suyu üretim fabrikası ile yüksek teknoloji ile tıbbi cihaz üreten firmayı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.