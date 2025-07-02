Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang, Türkiye-Çin Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Türkiye-Çin Medya Forumu'nun açılışında konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, gazetecilerin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmesi ve karşılıklı anlayışı geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Başkanlığın Konferans Salonu'nda düzenlenen foruma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang, medya ve iletişim alanındaki kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ciang, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliğinde iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu geliştiğini kaydetti.

Çin ile Türkiye arasında sivil havacılık, finans ve altyapı alanlarında işbirliğinin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Ciang, geçen yıl iki liderin bir araya geldiğini ve bir süredir tarafların her düzeyde yakın temasta kaldığını belirtti.

Ciang, "devletlerarası ilişkilerin halkların dostluğuna bağlı" olduğunu söyleyerek Xinhua haber ajansı başta olmak üzere, Çinli birçok medya kuruluşunun Türkiye'de uzun zamandır faaliyet gösterdiğini ve bazı Türk televizyon kanallarının da Çin'de aktif olduğunu kaydetti.

Birçok Türk gazetecinin Çin'i ziyaret ettiğini ifade eden Ciang, iki ülke arasındaki medya işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan Ciang, "Türkiye ve Çin'in birbirini tam olarak anlamadığını, karşılıklı anlayışı geliştirmek ve derinleştirmek için yapılacak çok iş olduğunu" belirterek iki ülkenin stratejik işbirliğini geliştirme konusunda aktif rol oynamasını temenni ettiğini dile getirdi.

İkili ilişkilerin siyasi temelinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ciang, karşılıklı yarar için iki ülke halklarının birbirini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Ciang, haberin tarafsız ve doğru olması gerektiğini ifade ederek Türkiye ve Çin'in kadim medeniyetler olduğunu, medeniyetler arası alışverişte gazetecilerin önemli rol üstlendiğini belirtti.

"Gazeteciler dostluğumuzu geliştirmeli, halkların karşılıklı anlayışını derinleştirmelidir." diyen Büyükelçi Ciang, gazetecilerin doğru tarihsel bakış açısıyla dünya bakışına ve ilerlemesine ivme kazandırmasını temenni etti.