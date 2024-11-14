Çin'in APEC Ticareti Rekor Kırdı

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BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in APEC üyesi ülkelerle ticareti, 2024 yılının ilk 10 ayında 21,27 trilyon yuan (yaklaşık 2,95 trilyon ABD doları) ile rekor seviyeye ulaştı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre bir önceki yıla göre yüzde 5,7'lik bir artışa işaret eden bu rakam, ülkenin söz konusu dönemdeki toplam ticaret büyümesinin yüzde 0,5 puan üzerinde gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde, Çin'in diğer APEC ekonomilerine yaptığı ihracatın yüzde 45'inden fazlasını ara mallar oluşturdu. Özellikle elektronik bileşenler, otomobil parçaları, otomatik veri işleme cihazı bileşenleri ve düz panel ekran modülleri ihracatında hızlı bir artış kaydedildi.

Öte yandan Çin'in diğer APEC ekonomilerinden yaptığı toplam ithalatın yüzde 80'inden fazlasını ara mallar oluştururken makineler, enerji ürünleri ve metal cevherleri ithalat bakımından en hızlı büyüyen kategoriler arasında yer aldı.

1989 yılında kurulan APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği), Asya-Pasifik bölgesindeki en üst düzey, en kapsamlı ve en etkili ekonomik işbirliği mekanizması haline geldi.

Çin, 1991 yılında APEC'e resmen katılarak ilk kez bölgesel bir ekonomik işbirliği örgütüne üye olmuştu.