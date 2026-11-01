Çin'in askeri hava araçları Tayvan çevresinde 32 uçuş yaptı, 26'sı orta çizgiyi geçti - Son Dakika
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Çin'in askeri hava araçları Tayvan çevresinde 32 uçuş yaptı, 26'sı orta çizgiyi geçti

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Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait askeri hava araçlarının dün akşamdan bu sabaha kadar Tayvan çevresinde 32 uçuş yaptığını bildirdi. Bakanlığa göre 26 uçuş orta çizgiyi geçti; Tayvan ordusu devriye uçakları ve kıyı füze sistemleriyle yanıt verdi.

Çin'e ait savaş uçaklarının, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 32 uçuş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, aralarında savaş jetleri, ikmal ve destek uçakları ile insansız hava araçlarının olduğu askeri hava araçlarının dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde 32 uçuş yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 26'sının Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Çin'e ait 7 savaş gemisi ile 2 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği aktarıldı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor. Tayvan'ın da buna karşılık son yıllarda askeri harcamalarını artırdığı, ABD'den satın aldığı yeni silah sistemleriyle savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı gözleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çin'in askeri hava araçları Tayvan çevresinde 32 uçuş yaptı, 26'sı orta çizgiyi geçti - Son Dakika
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