Çin'in Auspicious Ark hastane gemisi Senegal'den ayrıldı, 6.060 muayene yapıldı - Son Dakika
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Çin'in Auspicious Ark hastane gemisi Senegal'den ayrıldı, 6.060 muayene yapıldı

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Çin\'in Auspicious Ark hastane gemisi Senegal\'den ayrıldı, 6.060 muayene yapıldı
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Çin donanmasına ait Auspicious Ark hastane gemisi, Senegal'deki dostluk ziyareti ve sağlık hizmetlerini tamamlayarak Dakar Limanı'ndan ayrıldı. Gemi 25 Eylül'den bu yana 6.060 muayene ve sağlık hizmeti sunarken 29 ameliyat gerçekleştirdi, karada 350 kişiye konsültasyon verildi.

DAKAR, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanmasına ait Auspicious Ark (Uğurlu Gemi) adlı hastane gemisi, "2026 Uyum Görevi" kapsamında gerçekleştirdiği dostluk ziyareti ve sağlık hizmetlerini tamamlamasının ardından Senegal'den ayrıldı.

Perşembe günü yerel saatle 10.00 sularında ülkenin başkenti Dakar'daki Dakar Limanı'ndan hareket eden gemiyi, Senegalli ordu ve hükümet yetkilileri, askeri personel temsilcileri, Çin'in Senegal Büyükelçisi, Çin'in Senegal Büyükelçiliği savunma ataşesi ve elçilik çalışanları, yerel halk ile ülkedeki Çin topluluğu ve Çinli şirketlerin temsilcileri uğurladı.

Geminin ülkeye ulaştığı 25 Eylül'den bu yana gemideki sağlık personeli, toplam 6.060 muayene ve sağlık hizmeti sundu. Bu hizmetler hem Senegalli vatandaşlara hem de ülkede yaşayan Çin topluluğu üyelerine sunuldu. Ekip ayrıca göz ve genel cerrahi operasyonları da dahil olmak üzere 29 ameliyat gerçekleştirdi ve 61 sağlık kontrolü yaptı.

Karada görev yapan sağlık ekipleri ise yerel sağlık merkezlerinde 350 kişiye tıbbi konsültasyon hizmeti verdi. Düzenlenen sağlık eğitimi ve beceri geliştirme programlarına ise 150 bölge sakini katıldı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in Auspicious Ark hastane gemisi Senegal'den ayrıldı, 6.060 muayene yapıldı - Son Dakika
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