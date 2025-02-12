Çin'in Ay Görevleri İçin Yeni Araç İsimleri

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Çin, insanlı Ay keşif görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan yeni gezgin araç ve özel uzay tulumunun adlarını belirlediğini açıkladı.

Çin İnsanlı Uzay Görevleri Ajansı (CMSA), kamuoyundan gelen 9 bin isim önerisi arasından yapılan seçimlerin sonucunu duyurdu.

Buna göre, Ay keşif görevlerinde kullanılacak tekerlekli gezginci araca "Tansuo", taykonotların giyeceği uzay tulumuna ise "Vangyu" adı verildi.

Çincede "bilinmeyeni keşif" anlamına gelen "Tansuo" isminin, Çin uzay programının yenilikçi ruhunu ve keşif arayışını simgelediği, "Çin halkının Ay'ın gizemlerini çözmesine olanak sağlayacağı" belirtildi.

Çincede "kainata bakış" anlamına gelen "Vangyu" adının ise Çin'in ilk insanlı uzay seferlerine başlaması ve uzay istasyonunu kurmasıyla, Ay'a ve uzayın derinliklerine ulaşma hedefine işaret ettiği vurgulandı.

Çin, 2030'dan itibaren Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi, Uluslararası Ay Araştırma Üssü kurarak daha ileri keşif faaliyetlerine zemin hazırlamayı hedefliyor.