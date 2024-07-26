Çin'in CarbonBox Hava Yakalama Sistemi Güvenilirlik Doğrulamasını Geçti

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SHANGHAİ, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği doğrudan hava yakalama sistemi CarbonBox, güvenilirlik doğrulamasını geçti. Tesis bu testi her yıl 100 tondan fazla karbondioksiti doğrudan havadan yakalayabilen ve yüzde 99 oranında yüksek konsantrasyonlu ürün üretebilen tek bir modülle geçti.

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi ve Çin Enerji Mühendisliği Şirketi araştırmacıları tarafından geliştirilen CarbonBox, yıllık 600 ton karbondioksit yakalama kapasitesine sahip. CarbonBox'ın sahip olduğu bu kapasite, ülkenin doğrudan hava yakalama teknolojisinde önemli bir ilerlemeye işaret ediyor.

Yeni bir karbon yakalama teknolojisi olan bu sistem, karbondioksiti doğrudan havadan yakalamak ve net negatif karbondioksit emisyonları elde etmek için rüzgar, güneş veya jeotermal enerji gibi düşük karbonlu enerji kaynaklarını kullanabiliyor.

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nin kıdemli araştırmacılarından Ge Tianshu, yakalama ve işleme ünitelerinden oluşan CarbonBox'ın her bir ünitesinin nakliye konteyneri büyüklüğünde olduğunu ve bu sayede sahada kurulum için doğrudan kaldırma imkanı bulunduğunu belirtti.

Ge, sistemin konfigürasyonunun mühendislik gereksinimlerine göre uyarlanabileceğini ve standartlaştırılmış modüler entegrasyon sayesinde yıllık karbondioksit yakalama kapasitesinin bir milyon tona ulaşabileceğini ifade etti.

CarbonBox, yeşil metanol ve yeşil havacılık yakıtı gibi yeşil yakıtların sentezinin yanı sıra karbon ticareti hizmetlerinde de uygulama alanlarına sahip.