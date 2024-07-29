Çin\'in Chengdu şehri ile İtalya\'nın Milano şehri arasında direkt yolcu uçuşu başladı

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CHENGDU, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'yu İtalya'nın Milano kentine bağlayan direkt yolcu uçuşu rotası hizmete girdi.

279 yolcu taşıyan tam yüklü A350 uçağı Pazartesi günü saat 01: 50'de Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve sabah yerel saatle 07: 30'da Milano'ya indi.

Çin'in ulusal havayolu şirketi Air China'nın güneybatı şubesi tarafından yönetilen rotada Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç sefer düzenlenecek. Dönüş uçuşu Milano'dan yerel saatle 12.45'te kalkacak ve uçuş süresi yaklaşık 12 saat olacak.

Chengdu; Avrupa, Kuzey Amerika, Okyanusya ve Afrika'nın yanı sıra, neredeyse tüm önemli Asya destinasyonlarını kapsayan geniş bir kıtalararası yolcu güzergahı ağına sahip.