Çin\'in Chongqing Belediyesi ile İtalya\'nın Milano kenti arasında direkt uçak seferleri başlıyor

Güncel

CHONGQİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi ile İtalya'nın Milano kenti arasında 19 Mart'ta direkt uçak seferleri başlayacak.

Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'na göre, Hainan Havayolları Salı ve Cuma günleri olmak üzere iki kent arasında haftada iki sefer yapacak. İlk uçağın 19 Mart'ta Beijing saatiyle 02.00'de Chongqing'den kalkacağını belirten havalimanı, bunun Çin'in batısı ile Milano'yu birbirine bağlayan ilk direkt sefer olacağını bildirdi.

Havalimanından şu anda uluslararası veya bölgesel olmak üzere 12 noktaya sefer düzenlenirken, haftada 110'dan fazla uçuş gerçekleştiriliyor. Destinasyonlar arasında Londra, Paris, Madrid, Roma, Sidney ve Singapur gibi büyük kentler yer alıyor.

Chongqing Havalimanı Grup Limited Şirketi Genel Müdürü Huang Wei'ye göre yeni rotanın hizmete girmesi, Chengdu-Chongqing bölgesinde dünya standartlarında havalimanlarının kurulması ve Chongqing'in uluslararası havacılık merkezi olarak gelişmesi açısından büyük önem taşıyor.