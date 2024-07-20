Çin'in Dalian Limanı'ndan Meksika'ya yeni konteyner taşımacılığı rotası başlatıldı

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DALİAN, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki liman kenti Dalian'dan Meksika'ya yeni bir direkt konteyner taşımacılığı rotası başlatıldı. Yeni rota, Dalian'dan Cuma günü Meksika'ya doğru hareket eden OOCL CHENNAI gemisiyle başlamış oldu.

Var olan transit rotalarla kıyaslandığında seyahat süresini 10 günden fazla kısaltan 22 günlük yeni rota aynı zamanda, Çin'in kuzeydoğusu ile Latin Amerika arasında istikrarlı ve verimli bir deniz lojistik kanalı oluşturacak.

China COSCO Gemicilik Şirketi tarafından işletilecek olan rotada, 6.000 ila 8.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kapasiteli sekiz konteyner gemisi hizmet verecek. Gemiler, Ensenada, Manzanillo ve Lazaro Cardenas gibi önemli Meksika limanlarına her hafta direkt seferler gerçekleştirecek.

Dalian Konteyner Terminali Şirketi Genel Müdürü Li Xiaoguang, "Yeni rotada taşınacak mallar arasında geleneksel derin işlenmiş tahıl ürünleri, kimyasallar ve minerallerin yanı sıra otomobil parçaları ve makineler gibi yüksek katma değerli ürünler de yer alacak. Rota, Latin Amerika'daki yükselen pazarlara girmek isteyen ve Çin'in kuzeydoğusunda yer alan işletmelerin taşımacılık ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayacak" dedi.

Dalian Limanı şu anda Japonya, Güney Kore, Güneydoğu Asya, Avrupa, Akdeniz ve Amerika kıtasının da aralarında bulunduğu ülke ve bölgeleri kapsayan yaklaşık 100 uluslararası konteyner taşımacılığı rotasına hizmet veriyor.