Çin'in derin deniz madencilik aracı 4.000 metreyi aşan derinlikte deneme görevini tamamladı

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SHANGHAİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in derin deniz ağır hizmet madencilik aracı, denizde 4.000 metreyi aşan derinlikte bir deneme görevini tamamlayarak, ülkenin derin deniz maden kaynakları geliştirme teknolojisinde önemli bir atılıma imza attı.

Shanghai belediye yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada, denemenin Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından bağımsız olarak geliştirilen bir mühendislik prototipi olan "Pioneer II" tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

"Pioneer II", 4.102,8 metre derinliğe rekor dalış da dahil olmak üzere beş ayrı dalış ve deniz yatağı madencilik operasyonunu tamamladı. Böylece Çin'de bir derin deniz ağır hizmet madencilik aracı ilk kez 4.000 metreyi aşan derinliklerde deneme operasyonları yürütmüş oldu.

Madencilik aracı, zorlu deniz yatağı arazilerinde yüksek hareket kabiliyetine sahip derin deniz navigasyonu ile birden fazla türdeki derin deniz madenlerinin bileşik sondajı ve çıkarılması da dahil olmak üzere ülkedeki çeşitli teknolojilere öncülük ediyor.