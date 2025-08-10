Çin'in Diplomatı Liu Jianchao Gözaltına Alındı

Çin'in geleceğin potansiyel dışişleri bakanı görülen üst düzey diplomatı Liu Jianchao'yu gözaltına aldığı öne sürüldü.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde temmuz sonunda uluslararası seyahatinden dönen 61 yaşındaki Liu'nun sorgulanmak üzere gözaltına alındığı iddia edildi.

Çin Komünist Partisinin yabancı siyasi partiler ile ilişkilerini yöneten Liu'nun neden gözaltına alındığına dair bilgi paylaşılmadı.

Konuya ilişkin Çin yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.

Mevcut görevini 2022'de üstlendiğinden bu yana 20'den fazla ülkeyi ziyaret eden Liu, yabancı ülkelerle kurduğu iyi ilişkilerden dolayı Çin'in gelecekteki potansiyel dışişleri bakanı görülüyordu.