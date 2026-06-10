Çin'in Dış Ticaret Hacmi Arttı - Son Dakika
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Çin'in Dış Ticaret Hacmi Arttı

Çin\'in Dış Ticaret Hacmi Arttı
10.06.2026 05:31
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Çin'in mayıs ayındaki dış ticareti, geçen yılın aynı dönemine göre %16,9 artış gösterdi.

ÇEKİM LİSTESİ

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in yuan cinsinden dış ticareti, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,9 arttı.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in yuan cinsinden dış ticareti, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,9 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ülkenin mal ithalat ve ihracatının toplam değeri 4,45 trilyon yuana (yaklaşık 653 milyar ABD doları) ulaştı. Böylece toplam dış ticaret hacmi, üst üste üçüncü ayda da 4 trilyon yuanın üzerinde gerçekleşti. Veriler, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8, ithalatın ise yüzde 21,5 arttığını gösterdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

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