Çin'in dış ticaret hacmi ocak-eylülde yüzde 18,8 artışla 39,94 trilyon yuana çıktı - Son Dakika
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Çin'in dış ticaret hacmi ocak-eylülde yüzde 18,8 artışla 39,94 trilyon yuana çıktı

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Çin\'in dış ticaret hacmi ocak-eylülde yüzde 18,8 artışla 39,94 trilyon yuana çıktı
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Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ülkenin ocak-eylül dönemindeki toplam ithalat ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak 39,94 trilyon yuana ulaştı. Bu, son beş yılın aynı dönemindeki en hızlı artış olurken, üçüncü çeyrek artış hızı yüzde 22,3'e çıktı.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti yılın ilk üç çeyreğinde güçlü ivmesini sürdürdü. Hem ihracat hem de ithalatta hızlı artış kaydedilirken genel büyüme oranı, son beş yılın aynı dönemindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkenin ocak-eylül dönemindeki toplam ithalat ve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak 39,94 trilyon yuana (yaklaşık 5,94 trilyon ABD doları) ulaştı.

Artış hızı yıl boyunca yükseldi. İlk çeyrekte yüzde 15,3 olan artış oranı, ikinci çeyrekte yüzde 18,3'e, üçüncü çeyrekte ise yüzde 22,3'e çıktı.

İdarenin Başkan Yardımcısı Wang Jun, hem üç aylık hem de aylık dönemlerde dış ticarette artışın hızlandığını belirterek, ilk üç çeyrekte ise son beş yılın aynı dönemine göre en hızlı artışın yaşandığını ifade etti.

Wang çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Son verilere göre bu artış oranı, büyük ekonomiler arasında en üst sıralarda yer alıyor ve Çin, dünyanın en fazla mal ticareti yapan ülkesi olmayı sürdürüyor" dedi.

Verilere göre ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artışla 23,2 trilyon yuana yükselirken, ithalat yüzde 22,3 artarak 16,74 trilyon yuana ulaştı.

Çin'in eylül ayındaki toplam ithalat ve ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 artışla 5,16 trilyon yuana ulaşarak ilk kez 5 trilyon yuan sınırını aştı. Böylece çift haneli büyüme art arda altıncı ayda da devam etti.

Söz konusu ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artışla 3,03 trilyon yuana yükselirken, ithalat yüzde 24,6 artarak 2,13 trilyon yuana ulaştı.

Çin'in 180'in üzerindeki ülke ve bölgeyle olan ticareti de ilk üç çeyrekte artış sergiledi. Buna göre ülkenin serbest ticaret ortaklarıyla olan ticareti, yüzde 30 artışla 19,55 trilyon yuana yükselerek, ticarette toplamda kaydedilen artışa yüzde 70'in üzerinde katkıda bulundu. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği ekonomileriyle olan ticaret ise yüzde 23,9 artarak 24,07 trilyon yuana ulaştı.

Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ile ticareti yüzde 22,7 artışla 6,84 trilyon yuana, Avrupa Birliği ile ticareti yüzde 8,4 artışla 4,78 trilyon yuana ve ABD ile ticareti yüzde 4,1 artışla 3,18 trilyon yuana yükseldi.

İhracatta yeni ve daha yüksek kaliteli büyüme faktörlerine doğru yönelimin sürdüğü görüldü. İdarenin verilerine göre ekipman imalat sektörü, ihracattaki artışa yaklaşık yüzde 90 katkıda bulunurken, toplam ihracatın yarısından fazlasını teşkil eden ara mallar, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini desteklemeyi sürdürdü.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiİhracatEkonomiGüncelEylülDünyaSon Dakika

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