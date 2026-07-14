Çin'in Dış Ticaret Hacmi Yükseldi - Son Dakika
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Çin'in Dış Ticaret Hacmi Yükseldi

Çin\'in Dış Ticaret Hacmi Yükseldi
14.07.2026 09:26
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Çin'in yuan cinsinden dış ticareti 2026'nın ilk yarısında %16,9 arttı, 25 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden dış ticareti, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ocak-haziran döneminde toplam mal ithalat ve ihracat hacmi 25,47 trilyon yuana (yaklaşık 3,75 trilyon ABD doları) ulaşarak, söz konusu dönemde ilk kez 25 trilyon yuan barajını aştı.

Bu dönemde ihracat, geçen yıla göre yüzde 13,4 artışla 14,73 trilyon yuana ulaştı ve üst üste 11 çeyrek boyunca devam eden büyüme eğilimini korudu. İthalat ise geçen yıla göre yüzde 22,1 artarak 10,74 trilyon yuan oldu. İthalat büyüme hızının ihracatı 8,7 puan geride bırakması, dengeli ticaretin gelişimine katkı sağladı.

İdare'nin açıklamasında, karmaşık ve değişken konjonktüre rağmen Çin'in dış ticaretinin olumlu seyrini koruyarak güçlü bir büyüme ivmesi ve istikrarlı bir performans sergilediği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

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