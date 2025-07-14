Çin\'in Dış Ticaretinde Artış

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatı, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 21,79 trilyon yuana (yaklaşık 3,05 trilyon ABD doları) yükseldi.
Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre büyüme oranı, yılın ilk 5 ayında kaydedilen yüzde 2,5'lik artışa kıyasla hız kazandı.
Verilere göre 2025'in ilk yarısında ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artarken, ithalat ise yüzde 2,7 geriledi.
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