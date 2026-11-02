Çin\'in dört bir yanında sonbaharın gelişiyle göz alıcı manzaralar oluştu

Çin'in dört bir yanında sonbaharın gelişiyle göz alıcı manzaralar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in dört bir yanında sonbaharın gelişiyle birlikte göz alıcı manzaralar oluştu. Ülkenin farklı bölgelerinde sonbaharın etkisiyle ortaya çıkan bu görüntüler, mevsimin gelişini manzaralara yansıttı.
BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in dört bir yanında sonbaharın gelişiyle birlikte göz alıcı manzaralar oluştu.
Kaynak: Xinhua
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