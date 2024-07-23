Çin'in Eğitim Harcamaları 2023 Yılında 6,46 Trilyon Yuana Ulaştı

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BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yıllık eğitim harcaması 2023 yılında 6,46 trilyon yuana (yaklaşık 906 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Eğitim Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, ülkenin eğitim harcamalarının 2022'ye göre yüzde 5,3 arttığı bildirildi.

Açıklamaya göre zorunlu eğitim harcamaları 2023 yılında 2,84 trilyon yuana ulaşarak toplam harcamadaki en yüksek payı alırken, bunu 1,76 trilyon yuan ile yüksek öğrenim harcamaları takip etti.

Gerçekleşen anaokulu harcamaları 538,2 milyar yuan olurken lise harcamaları ise 1,02 trilyon yuan olarak açıklandı.

Öte yandan, 2023'ün yıllık bazda en hızlı artışı yüzde 7,6 ile yüksek öğrenim harcamalarında görüldü.

Yıllık bazda anaokulu harcamaları yüzde 4,7, zorunlu eğitim harcamaları yüzde 6, lise harcamaları yüzde 6,2 artış kaydetti.

Kreşler, yüzde 8,8 artarak öğrenci başına harcamalarda yıllık bazda en hızlı yükselişi gösterdi.

Yıllık bazda ilkokul harcamaları yüzde 4,3, ortaokul harcamaları yüzde 2,7, lise harcamaları yüzde 3,8, meslek yüksekokulu harcamaları yüzde 0,7, üniversite harcamaları ise yüzde 3,9 artış kaydetti.