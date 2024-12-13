Çin'in Ekonomik Vizyonu: Beijing'den Sert Mesaj - Son Dakika
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Çin'in Ekonomik Vizyonu: Beijing'den Sert Mesaj

Çin Büyükelçisi Xie Feng, Washington'daki konuşmasında Çin'in ekonomik gücünü vurguladı.

13.12.2024 15:42
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WASHINGTON, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng, Çin'i hafife almanın akıllıca olmayacağını, Çin hakkında felaket tellallığı yapmanın yersiz olduğunu ve Çin'i kontrol altına almaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

Çarşamba akşamı Washington'da düzenlenen ABD-Çin İş Konseyi 2024 Gala Yemeği'nde konuşma yapan Xie, Çin ekonomisinin genel olarak istikrarlı, sağlam ve yükselen bir seyir izlediğinin altını çizerek, "Genel anlamda ekonomik istikrarı sağlama ve riskleri önleme yeteneğimiz tamdır. Yüksek kaliteli kalkınmamız enerjik şekilde ilerliyor ve bu olumlu ivmenin sürmesi için büyük bir potansiyel mevcut" dedi.

Çin ekonomisinin bu kadar uzun bir yolu büyük zorluklara göğüs gererek kat ettiğini vurgulayan Xie, "Bu yılki büyüme hedefine ulaşacağımızdan eminiz. Gelecek yıl daha proaktif ve daha etkili makroekonomik politikalar uygulayacağız ve kilit alanlardaki risk ve dış şokları önleyecek ve çözüme kavuşturacağız. Çin gelecekte de küresel büyümenin en önemli itici gücü olmaya devam edecek. Hiç kimse suyu bulandıramaz ve akışının önünde duramaz" diye konuştu.

Xie, korumacılığın yükselişte olduğu bir dönemde her zamanki gibi reformu kapsamlı şekilde derinleştirmeye ve yüksek standartlı dışa açılımı genişletmeye, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişimini ilerletmeye ve Çin'in kalkınma fırsatlarını paylaşmak üzere ABD'li işletmeler de dahil olmak üzere uluslararası işletmeleri Çin'e davet etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Büyükelçi, gümrük vergilerini silah olarak kullanma girişimlerinin ise yalnızca bu vergileri koyanların diğer pazarlardan izole olmasına ve fırsatları kaçırmasına neden olacağını vurguladı.

Xie, "'Küçük bahçe, yüksek çit' politikası, inovasyonu engelleyemeyeceği gibi sadece kendi kendini kısıtlamaya neden olur. Küresel sanayi ve tedarik zincirleri için gerçek risk, riski azaltma adına Çin'i dışlamakla oluşur. 'Ulusal güvenliği' diğer ülkeleri bastırmak için kullanışlı bir bahane olarak kullanmanın kendisi güvensizliğe neden olur. Ancak Çin ve ABD birlikte çalıştığı zaman hem ülkelerimiz hem de dünya daha güvenli ve daha iyi durumda olur" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Washington, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Ekonomik Vizyonu: Beijing'den Sert Mesaj - Son Dakika

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