Çin'in Elektrik Tüketimi Yüzde 7,6 Arttı

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BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in, ekonomik faaliyetlerin temel bir göstergesi olan elektrik tüketimi 2024'ün ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 arttı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından çarşamba günü açıklanan verilere göre, ekim ayında elektrik kullanımı bir yıl öncesine kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi.

Ocak-ekim döneminde, birincil sektörlerin elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artarken bu artış, ikincil sektörlerde yüzde 5,6, üçüncül sektörlerde ise yüzde 11 oranında gerçekleşti.

Çin'in konutlardaki elektrik kullanımı da söz konusu dönemde yüzde 12,3 oranında artarak güçlü bir büyüme kaydetti.