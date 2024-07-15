Çin'in Elektrik Üretimi Haziran Ayında Arttı

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BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in büyük elektrik üretim işletmelerinin elektrik üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre bu firmaların toplam elektrik üretimi Haziran ayında 768,5 milyar kilovat-saate ulaştı.

Verilerin dağılımına bakıldığında güneş enerjisi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 18,1, hidroelektrik üretimi ise yüzde 44,5 oranında arttı.

NBS'ye göre termik enerji üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 ve nükleer enerji üretimi ise yüzde 4 oranında azaldı.