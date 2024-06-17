Çin'in Elektrik Üretimi Mayıs Ayında Arttı

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BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in büyük elektrik üretim işletmelerinin elektrik üretimi Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü yayımladığı verilere göre bu firmaların toplam elektrik üretimi geçen ay 717,9 milyar kilovat-saate ulaştı.

Verilerin dağılımına bakıldığında güneş enerjisi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 29,1, hidroelektrik üretimi ise yüzde 38,6 artış kaydetti.

Büroya göre termik enerji üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 ve nükleer enerji üretimi ise yüzde 2,4 oranında azaldı.