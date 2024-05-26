Çin\'in Ezhou kentindeki Havalimanı, Kargo Seferlerine Ev Sahipliği Yapıyor

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EZHOU, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Ezhou kentinde bulunan ve ülkenin ilk kargo odaklı havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı, halihazırda 48 iç hat ve 17 dış hat seferine ev sahipliği yapıyor.

750.000 metrekarelik bir kargo transfer merkezi ve 52 kilometreye varan kargo tasnif hatlarına sahip olan havalimanında, uluslararası kargo hacmi 80.000 tonu aşmış durumda.

Ezhou Huahu Havalimanı faaliyetlerine Temmuz 2022'de başlamıştı.